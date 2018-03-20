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مناقشة الجوانب المتعلقة بالتعبئة والحشد للذكرى الثالثة من الصمود بصنعاء
[20/مارس/2018]
صنعاء- سبأ:
ناقش لقاء موسع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الدولة نبيه أبو نشطان والمحافظ حنين قطينة، الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة بالمديريات والاستعداد لأحياء الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.

وأكد الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة حميد عاصم ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محمد بشير وعضو مجلس النواب يحيى المطري ووكلاء المحافظة عبدالملك الغربي وجبران غوبر ومحمد الحباري واحمد الصماط ومدراء المديريات، على أهمية الحشد لإيصال رسالة للعالم أن الشعب اليمني سيبقى صامد مهما تمادى العدوان في جرائمه.

واستعرض اللقاء مهام رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للحشد بالمديريات والمكونة من أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية وأعضاء الهيئة الإدارية وممثلي المكونات والتنظيمات السياسية.. كما استعرض نتائج حملة الحشد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة في المديريات.

وفي اللقاء أكد الوزير أبو نشطان ومحافظ صنعاء على أهمية دور الخطباء والمرشدين والتربويين في توعية المواطنين بضرورة الاحتشاد في الذكرى الثالثة من كافة القرى والعزل وبما يتناسب مع حجم التضحيات التي يقدمها أبناء ومشائخ واعيان ووجهاء المحافظة.

وأشارا إلى أن محافظة صنعاء من المحافظات التي قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة العدوان.. وحثا المجالس المحلية على القيام بدورهم في عملية التعبئة والتحشيد للذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان الغاشم.

وشددا أبو نشطان وقطينة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين كافة المكونات السياسية وتشكيل غرفة عمليات واحدة لمتابعة الاستعدادات بما يكفل تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم يوم 26 مارس المقبل.

ولفتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود والتعاون مع لجنة الحشد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة لضمان إنجاح الحملة ودعم الجبهات بالمزيد من منتسبي القوات المسلحة.

من جانبه استعرض الوكيل عاصم الاستعدادات والمهام التي تم اتخاذها فيما يخص التحشيد للذكرى الثالثة من الصمود.

ونوه بدور وكلاء القطاعات في التواصل مع قيادات السلطات المحلية في المديريات وقيادات المحافظة والإشراف على عملية التحشيد.. معتبرا المشاركة في أحياء الذكرى واجب وطني.

بدورهما اكد ممثلا المؤتمر الشعبي العام محمد بشير وأنصار الله احمد علي عثمان، أهمية وحدة الصف والعمل بروح الفريق الواحد في الحشد والتعبئة والتحشيد والعمل على تسهيل وصول الحشود المشاركة في فعالية الذكرى الثالثة من الصمود.

سبأ
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