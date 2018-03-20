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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 05:07:30م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
البرلمان الأوروبي يقر قواعد لمواجهة المنافسة "غير العادلة" بين شركات الطيران
أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران في الاتحاد إذا انخرطت هي أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة "غير عادلة".
فوز بوشار وبيتكوفيتش في تصفيات بطولة ميامي للتنس للسيدات
فازت الكندية أوجيني بوشار 6-2 و6-2 على الأمريكية آلي كيك، المشاركة ببطاقة دعوة، لتجتاز الدور الأول في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
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عملية هجومية وتدمير مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
[20/مارس/2018] تعز - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في الساحل الغربي بمحافظة تعز وقنص خمسة من الغزاة والمرتزقة وتدمير آلية ومدرعة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية نوعية على مواقع المرتزقة في الساحل الغربي وكبدوهم خسائر كبيرة.

وأكد المصدر ‎مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في العملية الهجومية على مواقعهم في الساحل الغربي وإعطاب ألية وقنص خمسة من الغزاة والمرتزقة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير مدرعة للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه تحمل أسلحة وذخائر في جبهة الساحل الغربي.
سبأ
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