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عملية هجومية وتدمير مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
[20/مارس/2018] تعز - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في الساحل الغربي بمحافظة تعز وقنص خمسة من الغزاة والمرتزقة وتدمير آلية ومدرعة.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية نوعية على مواقع المرتزقة في الساحل الغربي وكبدوهم خسائر كبيرة.
وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في العملية الهجومية على مواقعهم في الساحل الغربي وإعطاب ألية وقنص خمسة من الغزاة والمرتزقة.
وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير مدرعة للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه تحمل أسلحة وذخائر في جبهة الساحل الغربي.
سبأ