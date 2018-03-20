وقفة وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية من قبائل الرجم بالمحويت [20/مارس/2018] المحويت - سبأ:

سيرت قبائل مديرية الرجم بمحافظة المحويت اليوم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن.



وخلال تسيير القافلة نظمت قبائل الرجم وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان بحضور المحافظ فيصل بن حيدر ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي ومشائخ ووجهاء وأعيان المديرية.



وفي الوقفة أكدت قبائل الرجم على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف لتجاوز كافة التحديات التي فرضها العدوان لتركيع اليمن وشعبه.



وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.



ودعا محافظ المحويت إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف واستمرار رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال وقوافل الدعم.



وأكد استمرار الصمود والتحشيد والتعبئة العامة لمواجهة العدوان ورفد ميادين العزة والكرامة بالرجال.. منوها بالصمود الأسطوري للشعب اليمني والذي ساهم في تحقيق الانتصارات ضد قوى العوان.



كما ألقيت في الوقفة كلمات أكدت استمرار الثبات والصمود وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان الغاشم وإفشال مخططاته التي تستهدف النيل من وحدة الصف الداخلي.



واستنكرت صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية على مدى ثلاثة أعوام.

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