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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 03:33:51م
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  محلي
الشامي يطلع علي سير عمل مكتب وكالة سبأ بالمحويت
[20/مارس/2018] المحويت - سبأ:
أطلع رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ضيف الله الشامي اليوم علي سير عمل مكتب الوكالة بمحافظة المحويت.

واستمع الشامي من مدير عام فرع الوكالة بالمحويت جميل القشم إلى شرح عن سبل تجاوز الصعوبات ومواصلة الاداء الصحفي الوطني لأعمال وأنشطة المحافظة.

وأشاد بالجهود التي يبذلها المكتب والاداء المهني النوعي والحرص علي المواكبة الصحفية لكافة أنشطة محافظة المحويت رغم الظروف التي يمر بها الوطن.

وحث رئيس مجلس ادارة وكالة (سبأ) مدير عام وكوادر المكتب علي الاستمرار في تطوير الاداء المهني الجيد.. لافتا إلي أن الظروف الراهنة تستلزم تظافر جهود كافة الاعلاميين لمواجهة العدوان وفضح جرائمة.

إلي ذلك زار الشامي مكتب الاعلام بمحافظة المحويت واستمع من مدير المكتب علي الاهجري إلي شرح عن النشاط الاعلامي بالمحافظة ودور المكتب في تعزيز التواصل والتنسيق الاعلامي لاقامة الفعاليات التوعوية المواكبة لكافة التحديات.
سبأ
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