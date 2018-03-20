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فعالية توعوية في المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود الاسطوري في وجه العدوان
[20/مارس/2018] المحويت - سبأ:
 أقيمت بمحافظة المحويت اليوم فعالية توعوية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود الأسطوري في مواجهة العدوان بحضور المحافظ فيصل أحمد حيدر ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ضيف الله الشامي.

وألقيت في الفعالية التي نظمها مكتب الاعلام والوحدة الاعلامية لأنصار الله بالمحافظة بمشاركة وكلاء ومدارء المكاتب التتفيذية بالمحافظة والسلطة المحلية وعدد من السياسيين والاعلاميين ، كلمات دعت إلي تعزيز الاصطفاف لمواجهة العدوان وافشال مخططاته واستمرار رفد الجبهات ودعم ومساندة الجيش واللجان الشعبية .

وأكد محافظ المحويت أهمية تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي بالثبات والصبر علي التحديات والتحرك صوب الجبهات ورفد ميادين العزة والشموخ بالمال والعتاد.

ودعا إلي تظافر الجهود الثقافية والاعلامية والسياسية لكشف جرائم العدوان وسيناريو المؤامرات علي اليمن وشعبه.

   فيما استعرض رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء اليمنية (سبأ ) ضيف الله الشامي نماذج صمود الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية وملاحم الانتصارات علي قوي العدوان ومرتزقته .

وأشار  إلي أهمية المشاركة الفاعلة في الـ 26 من مارس لاحياء فعاليات الذكري الثالثة من العدوان علي اليمن وإيصال رسالة صمود وتحدي وصبر ومظلومية اليمنيين إلي العالم الصامت والمتواطئ مع المال السعودي .

وثمن الشامي المواقف الوطنية لابناء محافظة المحويت ودورهم في دعم المرابطين في الجبهات للدفاع عن عزة وكرامة وسيادة الوطن.

و علي هامش الفعالية نظمت ندوة تناولت أوراق عمل حول المرأة اليمنية ودورها في مواجهة العدوان والتصدي له، ومقومات المقاومة والصمود ، والعمل الوطني الموحد، وأهمية مواجهة العدوان استعرضها كل من: الهام النزيلي والدكتور خالد القزحي  وسعد الحفاشي .

وأشارت أوراق عمل المشاركين في الندوة إلي ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية إزاء المخاطر والتحديات التي تمر بها بلادنا وضرورة الحفاظ علي الأمن ودعم مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن وشعبه ويدمر كل مقومات الحياة والبني التحتية.

عقب ذلك زار محافظ المحويت ومعه رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء اليمنية (سبأ)معرض اللوحات الفنية الذي اقيم بالمناسبة للرسام ناصر مرحب.

وأشاد الشامي وحيدر بالرسوم الفنية المعبرة التي تجسد صمود الشعب اليمني أمام القصف الاجرامي السعودي السافر وثباتهم أمام كافة التحديات.
سبأ
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