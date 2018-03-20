أمين العاصمة: تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية في الذكرى الثالثة للصمود [20/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

تجري بأمانة العاصمة حاليا الترتيبات لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.



وأوضح أمين العاصمة حمود عُباد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السلطة المحلية وعدد من المكاتب التنفيذية بالأمانة ستنظم فعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود، وستتوج هذه الأنشطة بالفعالية الكبرى في 26 من مارس الجاري.



ولفت إلى الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية والجهات المعنية بالأمانة لاستقبال الحشود التي ستشارك في الفعالية الكبرى من كافة مديريات أمانة العاصمة والمحافظات.



وأشار إلى أن مكاتب التربية والشباب تعتزم تنفيذ برامج وأنشطة ثقافية وبطولات شبابية ورياضية ضمن الفعالية المصاحبة للذكرى الثالثة للصمود.. مبينا أن الفعاليات والأنشطة تهدف إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.



وحث عباد سكان أمانة العاصمة إلى الخروج المشرف الاثنين المقبل الـ 26 من مارس الجاري وإيصال رسالة للعالم بأن الشعب اليمني مستمر في الصمود والثبات أمام أعتى عدوان شهدته البشرية في التاريخ المعاصر.



فيما أشار مدير مكتب الشباب بالأمانة عبدالله عبيد، إلى أن المكتب يعتزم إقامة بطولة جامعية تشارك فيها عشر جامعات .. لافتا إلى استعداد مفوضيتي الكشافة والمرشدات بالأمانة لتنظيم حملة مساعدة رجال المرور وتنفيذ زيارات للجرحى وأسر الشهداء.



وبيًن أن الفعاليات ستتضمن أيضا بطولات شبابية ومدرسية يشارك فيها 88 مدرسة من كافة مديريات الأمانة والتي ينظمها مكتب التربية إلى جانب تنظيم بطولات في كرة قدم لفرق الأحياء بمشاركة 16فريقا وإقامة نهائي أبطال المديريات تنظمها إدارة الفروع بمكتب الشباب وملتقى الشباب.



وأكد عبيد أن المكتب يستعد لتنظيم 18بطولة رياضية في مختلف الألعاب عبر فروع الاتحادات الرياضية وبإشراف الاتحادات العامة وتنظيم ندوات وورش عمل ثقافية وتوعوية.

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