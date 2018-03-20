ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 03:33:51م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية كتاف بصعدة
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في القبيطة بلحج
الشامي يطلع علي سير عمل مكتب وكالة سبأ بالمحويت
فعالية توعوية في المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود الاسطوري في وجه العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمين العاصمة: تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية في الذكرى الثالثة للصمود
[20/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
تجري بأمانة العاصمة حاليا الترتيبات لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.

وأوضح أمين العاصمة حمود عُباد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السلطة المحلية وعدد من المكاتب التنفيذية بالأمانة ستنظم فعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود، وستتوج هذه الأنشطة بالفعالية الكبرى في 26 من مارس الجاري.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية والجهات المعنية بالأمانة لاستقبال الحشود التي ستشارك في الفعالية الكبرى من كافة مديريات أمانة العاصمة والمحافظات.

وأشار إلى أن مكاتب التربية والشباب تعتزم تنفيذ برامج وأنشطة ثقافية وبطولات شبابية ورياضية ضمن الفعالية المصاحبة للذكرى الثالثة للصمود.. مبينا أن الفعاليات والأنشطة تهدف إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.

وحث عباد سكان أمانة العاصمة إلى الخروج المشرف الاثنين المقبل الـ 26 من مارس الجاري وإيصال رسالة للعالم بأن الشعب اليمني مستمر في الصمود والثبات أمام أعتى عدوان شهدته البشرية في التاريخ المعاصر.

فيما أشار مدير مكتب الشباب بالأمانة عبدالله عبيد، إلى أن المكتب يعتزم إقامة بطولة جامعية تشارك فيها عشر جامعات .. لافتا إلى استعداد مفوضيتي الكشافة والمرشدات بالأمانة لتنظيم حملة مساعدة رجال المرور وتنفيذ زيارات للجرحى وأسر الشهداء.

وبيًن أن الفعاليات ستتضمن أيضا بطولات شبابية ومدرسية يشارك فيها 88 مدرسة من كافة مديريات الأمانة والتي ينظمها مكتب التربية إلى جانب تنظيم بطولات في كرة قدم لفرق الأحياء بمشاركة 16فريقا وإقامة نهائي أبطال المديريات تنظمها إدارة الفروع بمكتب الشباب وملتقى الشباب.

وأكد عبيد أن المكتب يستعد لتنظيم 18بطولة رياضية في مختلف الألعاب عبر فروع الاتحادات الرياضية وبإشراف الاتحادات العامة وتنظيم ندوات وورش عمل ثقافية وتوعوية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية كتاف بصعدة
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في القبيطة بلحج
الشامي يطلع علي سير عمل مكتب وكالة سبأ بالمحويت
فعالية توعوية في المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود الاسطوري في وجه العدوان
الجالية اليمنية تطالب الحكومة الكندية بوقف بيع السلاح للسعودية
وزير الخارجية يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري هولندا وفرنسا
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية
الرئيس الصماد يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي: الحرب في اليمن يجب أن تتوقف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية كتاف بصعدة
[20/مارس/2018]
العدوان يستهدف محافظات حجة والبيضاء وصعدة بالغارات والقصف الصاروخي والمدفعي
[20/مارس/2018]
وقفات بمدرية أرحب في الذكرى الثالثة من الصمود
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by