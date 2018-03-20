الجالية اليمنية تطالب الحكومة الكندية بوقف بيع السلاح للسعودية [20/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

طالبت الجالية اليمنية في كندا رئيس مجلس وزراء الحكومة الكندية بالوقف الفوري لكل صفقات السلاح بين الحكومة الكندية والسعودية.



كما طالب أبناء الجالية اليمنية وأصدقائهم في كندا في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الكندي جستن ترودو، بضرورة قيام كندا عبر حلفائها الدوليين بمطالبة التحالف السعودي برفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية لتتمكن المنظمات الإغاثية من إيصال الغذاء والدواء للشعب اليمني ويتمكن المرضى العالقون في الخارج من العودة إلى الوطن.



ولفتوا إلى أن السويد وألمانيا قامتا مؤخراً بإلغاء صفقات السلاح مع السعودية بسبب خرقها للقوانين الدولية وارتكاب مجازر في حربها على اليمن.



وأكدت الجالية اليمنية أن التحالف السعودي شن في 26 من مارس 2015 حرباً غير قانونية على اليمن خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وقصف أهداف مدنية ومنازل مواطنين ومستشفيات ومدارس واستهدف مجالس عزاء وصالات أعراس.



وأوضحت الجالية اليمنية في الرسالة أن تحالف العدوان استهدف منشآت اقتصادية شملت مصانع الغذاء، ما فاقم من معاناة المواطنين .. مستعرضة الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن بشهادات وتصريحات مسئولين دوليين زاروا البلاد واطلعوا على الأوضاع فيها.



وطالب أبناء الجالية اليمنية رئيس مجلس وزراء الحكومة الكندية بقيادة حلف دولي لوقف فوري للحرب السعودية الظالمة على اليمن.

سبأ