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رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية
[20/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية في اليمن ليزا جراند.

ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل تصعيد دول العدوان واستهدافها المستمر للمدنيين وتدمير الموانئ والطرق والجسور وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية وشحنات الغذاء والدواء وانعكاسات ذلك على الجانب الإنساني للمواطنين وتفاقم معاناتهم.

وفي اللقاء رحب الرئيس الصماد بالممثل المقيم للأمم المتحدة الجديد في اليمن مباركاً لها الثقة بتولي هذه المهمة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن .. منوهاً بجهود ممثل الأمم المتحدة السابق جيمي ماكغولدريك ودوره الإيجابي في برامج الأمم المتحدة التي نقلت مظلومية الشعب اليمني ومعاناته إلى العالم.

وقال " نرحب بكم ونشكركم على تفاعلكم في تنفيذ المهام الكبيرة التي تقوم بها الأمم المتحدة وممثليها في الجانب الإنساني في ظل الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد " .

واستعرض الرئيس الصماد الصعوبات التي تواجه الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار، والذي أدى إلى تدهور الوضع الانساني وارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب وسيطرة قوات التحالف على منابع النفط والمطارات والموانئ والمنافذ الحيوية إلى جانب إغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي .

وعبر عن أمله في استمرار العمل وفق آلية منظمة تسهم في وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق وخاصة التي يتمركز فيها مرتزقة العدوان .. مؤكداً الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنها منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها .

وأضاف رئيس المجلس السياسي الأعلى " تعرفون الاستقرار الأمني في المناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية، وما تعيشه المحافظات من أمن ، وعليكم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز تحركاتكم وتنفيذ مهامكم المختلفة ".

وأكد على ضرورة التركيز على الأولويات في الجانب الانساني .. وقال " نريد أن يكون التركيز على الميدان والمناطق التي يسيطر عليها التحالف ومرتزقته والتي تعيش أوضاعاً صعبة وبحاجة لدعمكم في هذا الجانب".

فيما عبرت الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية باليمن عن سعادتها بلقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى .

وقالت " أعرف معاناة الشعب اليمني وهي كبيرة جداً وسنقوم بأقصى ما نستطيع ونعلم أن الوضع صعب في اليمن ".

وأشارت إلى ضرورة تعزيز جوانب التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية بما يمكنها من توسيع نطاق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

حضر اللقاء رئيسا دائرتي السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي والسياسية سقاف السقاف ومدير مكتب الممثل المقيم ماثيو ليسلي.
سبأ
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