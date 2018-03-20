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آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 12:20:49م
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مجلس التلاحم ومركز بدر وحزب الحرية ينعون العلامة المؤيد
[20/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 نعى مجلس التلاحم القبلي ومركز بدر العلمي والثقافي وحزب الحرية التنموي العلامة حمود بن عباس المؤيد.

وأشار مجلس التلاحم القبلي إلى أن العلامة المؤيد قضى معظم حياته في طلب العلم ونشره والإصلاح بين الناس وفي خدمة الوطن والأمة الإسلامية.

فيما أشار مركز بدر في بيان نعي إلى أن العلامة المؤيد قضى معظمه في خدمة الدين تحصيلاً وتدريساً وخطابة وإرشاداً للناس ورعاية المحتاجين، وتصدر للإفتاء أكثر من سبعين عاماً، ولم يتوانَ عن تقديم نصح وأمر بمعروف ونهي عن منكر والإصلاح بين الناس.

وأكد حزب الحرية أن اليمن والأمة خسرت برحيل العلامة المؤيد علماً من أعلام الهدى ورمزاً من رموز العلم والمعرفة.. لافتاً إلى أن الراحل يمثل نموذجاً للعلماء الذي تحتاجهم الأمة.

سبأ
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