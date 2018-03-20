عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العفو الدولية: قوات الأمن النيجيرية تلقت تحذيرات قبل خطف الفتيات لكنها تقاعست بوجا - سبأ:

أفادت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه تم تحذير قوات الأمن النيجيرية من وجود مقاتلين لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة قرب بلدة داباتشي لكن القوات تقاعست عن فعل شيء مما أتاح للمسلحين خطف 110 تلميذات دون أي مضايقات تقريبا.



وتم خطف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 11 و19 عاما في 19فبراير في تكرار لعملية خطف 276 طالبة في عام 2014 من بلدة تشيبوك في واقعة سلطت أنظار العالم على صراع نيجيريا مع بوكو حرام الذي دخل عامه التاسع.



وقالت أوساي أوجيجهو مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا في تقرير نشر اليوم "السلطات النيجيرية لم تقم بواجبها لحماية المدنيين تماما مثلما فعلت في تشيبوك قبل أربعة أعوام".



وأضافت "رغم إبلاغهم مرارا بأن مقاتلي بوكو حرام يتجهون إلى داباتشي فإن الشرطة والجيش لم يفعلا شيئا على الأرجح لتجنب الخطف".



ونفى متحدث باسم الجيش تحذيرهم من وجود مقاتلي بوكو حرام في المنطقة قائلا:" لم يحدث شيء كهذا". وقال إنه إذا كان لدى منظمة العفو معلومات مهمة فعليها أن تخطر اللجنة الرئاسية التي تشكلت في أعقاب واقعة داباتشي للتحقيق في الحادث.



ووضحت المنظمة أن الجيش النيجيري والشرطة تلقوا خمسة اتصالات هاتفية على الأقل تحذر من أن بوكو حرام في الطريق إلى داباتشي قبل أربع ساعات من الهجوم لكنها لم تتخذ "الإجراءات الفعالة" لوقف المتشددين أو إنقاذ الفتيات فور اختطافهن.



وقال التقرير "سحب الجيش قواته من المنطقة في يناير مما يعني أن أقرب وجود للقوات على مسافة مسيرة ساعة بالسيارة من داباتشي".

سبأ [20/مارس/2018]سبأ