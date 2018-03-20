ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 12:20:49م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي: الحرب في اليمن يجب أن تتوقف
مجلس التلاحم ومركز بدر وحزب الحرية ينعون العلامة المؤيد
الجعفري: إلغاء جلسة مجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سورية رسالة سياسية مهمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب بالمجلس
العفو الدولية: قوات الأمن النيجيرية تلقت تحذيرات قبل خطف الفتيات لكنها تقاعست
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
العفو الدولية: قوات الأمن النيجيرية تلقت تحذيرات قبل خطف الفتيات لكنها تقاعست
[20/مارس/2018]
بوجا - سبأ:
 أفادت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه تم تحذير قوات الأمن النيجيرية من وجود مقاتلين لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة قرب بلدة داباتشي لكن القوات تقاعست عن فعل شيء مما أتاح للمسلحين خطف 110 تلميذات دون أي مضايقات تقريبا.

وتم خطف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 11 و19 عاما في 19فبراير في تكرار لعملية خطف 276 طالبة في عام 2014 من بلدة تشيبوك في واقعة سلطت أنظار العالم على صراع نيجيريا مع بوكو حرام الذي دخل عامه التاسع.

وقالت أوساي أوجيجهو مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا في تقرير نشر اليوم "السلطات النيجيرية لم تقم بواجبها لحماية المدنيين تماما مثلما فعلت في تشيبوك قبل أربعة أعوام".

وأضافت "رغم إبلاغهم مرارا بأن مقاتلي بوكو حرام يتجهون إلى داباتشي فإن الشرطة والجيش لم يفعلا شيئا على الأرجح لتجنب الخطف".

ونفى متحدث باسم الجيش تحذيرهم من وجود مقاتلي بوكو حرام في المنطقة قائلا:" لم يحدث شيء كهذا". وقال إنه إذا كان لدى منظمة العفو معلومات مهمة فعليها أن تخطر اللجنة الرئاسية التي تشكلت في أعقاب واقعة داباتشي للتحقيق في الحادث.

ووضحت المنظمة أن الجيش النيجيري والشرطة تلقوا خمسة اتصالات هاتفية على الأقل تحذر من أن بوكو حرام في الطريق إلى داباتشي قبل أربع ساعات من الهجوم لكنها لم تتخذ "الإجراءات الفعالة" لوقف المتشددين أو إنقاذ الفتيات فور اختطافهن.

وقال التقرير "سحب الجيش قواته من المنطقة في يناير مما يعني أن أقرب وجود للقوات على مسافة مسيرة ساعة بالسيارة من داباتشي".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الجعفري: إلغاء جلسة مجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سورية رسالة سياسية مهمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب بالمجلس
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
كاليدونيا الجديدة تنوي الاستقلال عن فرنسا
روسيا تنتقد الانحياز الأوروبي إلى جانب بريطانيا
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عزمه بلاده تشديد القيود على خطاب الكراهية
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لبريطانيا في قضية تسميم ضابط المخابرات السابق
الجيش المصري يعلن عن مقتل أربعة عسكريين و36 مسلحاً في سيناء
إصابة شخصين إثر وقوع انفجار جديد في (تكساس)
مشتبه به يفجر نفسه اثناء مطارده لقوات الأمن في منطقة بن قردان جنوب تونس
سول تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسهام في الحل السلمي في شبه الجزيرة الكورية
العدوان السعودي على اليمن
العدوان يستهدف محافظات حجة والبيضاء وصعدة بالغارات والقصف الصاروخي والمدفعي
[20/مارس/2018]
وقفات بمدرية أرحب في الذكرى الثالثة من الصمود
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by