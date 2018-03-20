ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 20 - مارس - 2018 الساعة 12:20:49م
الرئيس الصماد يتقدم مراسم تشييع جثمان العلامة حمود المؤيد
شيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب تقدمه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، جثمان العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وفاه الأجل أمس عن عمر ناهز 103 سنوات بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي والفتاوى.
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي: الحرب في اليمن يجب أن تتوقف
مجلس التلاحم ومركز بدر وحزب الحرية ينعون العلامة المؤيد
الجعفري: إلغاء جلسة مجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سورية رسالة سياسية مهمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب بالمجلس
العفو الدولية: قوات الأمن النيجيرية تلقت تحذيرات قبل خطف الفتيات لكنها تقاعست
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
استئناف المناورات العسكرية بين سول وواشنطن بداية الشهر المقبل
[20/مارس/2018]
سول - سبأ:
 أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن هذه المناورات ستستأنف بمستوى مماثل للسنوات السابقة من حيث الحجم على الرغم من الانفراج الدبلوماسي مع الشمال.

ويأتي الإعلان عن استئناف هذه المناورات بعد عقد مندوبين من الكوريتين والولايات المتحدة اجتماعا غير رسمي بفنلندا أمس الإثنين.

وخلال يومي 17 و18 مارس الجاري، أجرى رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونج إيوي-يونج ومستشار الأمن القومي الأمريكي إتش آر مكماستر ونظيره الياباني شوتارو ياتشي محادثات تمحورت حول بحث القمتين المنفصلتين المقرر أن يجريهما مستقبلا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الجعفري: إلغاء جلسة مجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سورية رسالة سياسية مهمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب بالمجلس
العفو الدولية: قوات الأمن النيجيرية تلقت تحذيرات قبل خطف الفتيات لكنها تقاعست
كاليدونيا الجديدة تنوي الاستقلال عن فرنسا
روسيا تنتقد الانحياز الأوروبي إلى جانب بريطانيا
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عزمه بلاده تشديد القيود على خطاب الكراهية
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لبريطانيا في قضية تسميم ضابط المخابرات السابق
الجيش المصري يعلن عن مقتل أربعة عسكريين و36 مسلحاً في سيناء
إصابة شخصين إثر وقوع انفجار جديد في (تكساس)
مشتبه به يفجر نفسه اثناء مطارده لقوات الأمن في منطقة بن قردان جنوب تونس
سول تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسهام في الحل السلمي في شبه الجزيرة الكورية
العدوان السعودي على اليمن
العدوان يستهدف محافظات حجة والبيضاء وصعدة بالغارات والقصف الصاروخي والمدفعي
[20/مارس/2018]
وقفات بمدرية أرحب في الذكرى الثالثة من الصمود
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by