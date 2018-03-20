[20/مارس/2018]
سول - سبأ:
أعلنت سول اليوم أن المناورات العسكرية التي تجرى سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أرجئت العام الجاري إلى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية، ستجري في بداية أبريل المقبل.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن هذه المناورات ستستأنف بمستوى مماثل للسنوات السابقة من حيث الحجم على الرغم من الانفراج الدبلوماسي مع الشمال.
ويأتي الإعلان عن استئناف هذه المناورات بعد عقد مندوبين من الكوريتين والولايات المتحدة اجتماعا غير رسمي بفنلندا أمس الإثنين.
وخلال يومي 17 و18 مارس الجاري، أجرى رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونج إيوي-يونج ومستشار الأمن القومي الأمريكي إتش آر مكماستر ونظيره الياباني شوتارو ياتشي محادثات تمحورت حول بحث القمتين المنفصلتين المقرر أن يجريهما مستقبلا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
سبأ