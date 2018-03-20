محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إسقاط طائرة استطلاع وتكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة صنعاء - سبأ:

كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد خلال ال ساعة الماضية ، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاعية تابعة للعدوان في ميدي .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ )أن أبطال الجيش و الجان الشعبية نفذوا عمليات اقتحام لراقابات العدو السعودي في نجران سبقها تمشيط مدفعي مكثف حيث اقتحموا رقابة الحلق وتويلق ورقابة الفرع ومراش ما ادى الى سقوط قتلى و جرحى من الجنود السعوديين و وإعطاب آلية واغتنام عتاد عسكري .



كما قتل وجرح العشرات من المرتزقة بعملية هجومية للجيش و اللجان مسنودة بقصف مدفعي على تحصيناتهم شمال جبال عليب ، و دكت المدفعية موقع نهوقة والمواقع المجاورة له بعدد من القذائف .



في جيزان استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في برج السودة وموقع الحسكول ،واستهدف تجمعات للمرتزقة في جبل المدور بمجازة وفي منفذ علب وقبالتة ، وتم قنص مرتزق بالمنطقة نفسها .



وحسب المصدر اسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاعية تابعة للعدوان في ميدي .



وأشار المصدر إلى تدمير آلية للمرتزقة في جبهة صفر الحنايا بمديرية المتون بمحافظة الجوف ومصرع من كان على متنها ،وقنص ستة مرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف ،فيما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم و جرح آخرون في انكسار زحف لهم في صحراء على صحراء الأجاشر مسنودا بالطيران الحربي مروحيات الأباتشي .



وذكر المصدر أن عملية هجومية مباغتة نفذها للجيش و اللجان على مواقع المرتزقة في الجوازعة بمحافظة لحج أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ،كما قتل وجرح عدد من المرتزقة واغتنام ذخائر بعملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في حيفان بمحافظة تعز .

سبأ [20/مارس/2018]سبأ