عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كاليدونيا الجديدة تنوي الاستقلال عن فرنسا سيدني - سبأ:

تنوي جزيرة كاليدونيا الجديدة، وهي أراض فرنسية في المحيط الهادئ، اجراء استفتاء في الرابع من نوفمبر على الانفصال لتصبح مستقل.



وذكرت صحيفة "لي نوفيل كاليدونيانز" اليوم أن "الاستفتاء سيجرى في أول يوم أحد من شهر نوفمبر، وسيكون هذا الموعد تاريخيا بالنسبة لكاليدونيا".



ووافق مجلس كاليدونيا الجديدة، السلطة التشريعية المحلية، على موعد إجراء الاستفتاء بأغلبية 38 صوتًا مقابل 14 صوتًا يوم الاثنين.



وبحسب ميثاق نوميا لعام 1998، الذي يمنح تلك الجزيرة مزيدا من الحكم الذاتي،يتعين إجراء تصويت بنهاية هذا العام بشأن ما إذا كان ينبغي أن تحظى كاليدونيا الجديدة بالسيادة الكاملة.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي إنه يأمل أن تختار المنطقة أن تبقى جزءًا من فرنسا.



وتقوم كاليدونيا الجديدة حاليا بإرسال عضوين من البرلمان إلى الجمعية الوطنية في فرنسا وعضوين بمجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ الفرنسي.



وفي الاستفتاء الأخير من أجل الاستقلال في عام 1987، صوّت 98 في المائة لصالح البقاء مع فرنسا، لكن ذلك كان على الأرجح بسبب دعوة حركة استقلال الجزيرة للمقاطعة.



وتقوم كاليدونيا الجديدة حاليًا بصياغة قوانينها الخاصة، بما في ذلك قوانين الضرائب والعمل. لكن باريس تسيطر على سياساتها الدفاعية والخارجية.



وتشتهر كاليدونيا الجديدة بالسياحة في بحيراتها وشواطئها والحياة البرية المتنوعة. ويبلغ عدد سكان كاليدونيا الجديدة 275 ألف نسمة. وتقع الجزيرة على بعد 1200 كيلومتر شرق أستراليا و20 ألف كيلومتر من باريس.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ