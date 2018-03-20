عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تنتقد الانحياز الأوروبي إلى جانب بريطانيا موسكو - سبأ:

انتقدت موسكو البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، المتعلق بقضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن "ما يثير الحيرة، هو التسرع الذي أعلنته دول الاتحاد الأوروبي في موقفها " المهم جدا" حيال تكهنات السلطات البريطانية بشأن تورط روسيا في قضية سكريبال المأساوية".



وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه في الوثيقة، "لا توجد أي كلمة مفادها أن بريطانيا لم ترسل لنا أي معلومات عن ملابسات القضية، ورفضت إجراء تحقيق مشترك في الحادث، أو التعاون على أساس ثنائي في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو من خلال المنظمة ككل".



وأشار البيان إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي يتجاهل حقيقة أن جميع الأسلحة الكيميائية في روسيا قد دمرت، كما أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2017".



وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اعربوا في بيان مشترك امس عن تضامنهم المطلق ودعمهم لبريطانيا وعن شعورهم بالصدمة لاستخدام غاز أعصاب، لأول مرة على الأراضي الأوروبية منذ أكثر من 70 عاما موضحين انه غاز قامت روسيا بتطويره.



وطالب الاتحاد الاوروبي روسيا بتقديم أجوبة على التساؤلات التي طرحتها بريطانيا والمجتمع الدولي، وأن تكشف فورا وبصورة كاملة عن برنامجها المتعلق بغاز أعصاب نوفيتشوك لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

سبأ [20/مارس/2018]سبأ