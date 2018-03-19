[19/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
نعت أحزاب التحالف الوطني العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال التعليم والفتوى.
وأشارت أحزاب التحالف في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن العلامة المؤيد كان عالما زاهدا ومرجعا في العلم والفتوى وإصلاح ذات البين.
وأكد البيان أن اليمن خسر برحيله عالما زاهدا ورعا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حيث عرفه الشعب اليمني مرجعا في الفتوى والتعليم وإحياء حلقات العلم في الفقه والتفسير تخرج على يديه العديد من المعلمين والدعاة وكان مثالا للعالم القدوة الزاهد في الدنيا.
وعبرت أحزاب التحالف الوطني عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والشعب اليمني .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
سبـأ