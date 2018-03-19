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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 11:49:35م
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أحزاب اللقاء المشترك ترحب بدعوة المجلس السياسي الأعلى للاحتشاد يوم الأثنين
[19/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 رحبت أحزاب اللقاء المشترك بدعوة المجلس السياسي الأعلى للقوى والمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاحتشاد المهيب والمشرف صباح الاثنين القادم 26 مارس في الذكرى الثالثة للصمود الأسطوري في وجه العدوان في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مشاركة قيادات وكوادر وأنصار أحزاب اللقاء المشترك في مختلف المحافظات في هذا الاحتشاد .. معتبرة المشاركة في هذا الحشد الجماهيري واجبا وطنيا تجاه الوطن وسيادته واستقلاله.

ودعت في الوقت ذاته كافة أبناء الشعب اليمني والأحزاب والمكونات السياسية للمشاركة الفاعلة في الحشد المهيب لتعزيز اللحمة الوطنية في مواجهة العدوان.

وأكدت البيان على أهمية مواصلة استنفار الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة العدوان، حتى الانتصار للوطن في معركة استقلال القرار اليمني من كل أشكال الهيمنة والوصاية الخارجية واستعادة كل شبر من أراضيه من دنس الغزاة المعتدين.

ودعا البيان كافة الفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لحضن الوطن بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية التي تهدف إلى تدمير الوطن وتمزيق نسيجه الداخلي.

سبـأ
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