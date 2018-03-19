[19/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
نعى الملتقى الإسلامي العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي وافته المنية اليوم عن عمرٍ ناهز الـ 103 أعوام ، قضاها في دراسة العلم والتدريس والإرشاد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأشار الملتقى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن العلامة المؤيد كان من العلماء الذين لهم دور كبير في إصلاح وتغيير المجتمع، وكان بأقواله وسلوكه وإخلاصه القدوة لكافة أطياف وشرائح الشعب اليمني ورمزاً من رموز الأمة الإسلامية.
وأكد ضرورة الاستنفار لطلب العلم ونشره ومحاربة الأفكار الدخيلة والمُضلّة التي دأب العلامة المؤيد على محاربتها والتصدّي لها.
وعبر الملتقى الإسلامي عن خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد وأقاربه وطلابه وزملائه.. سائلا المولى عز وجل أن يجبر مصاب الجميع ويتغمده بواسع رحمته.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبـأ