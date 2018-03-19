[19/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
نظم مكتب التربية بمديرية الطيال محافظة صنعاء اليوم بالتعاون مع إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية تحت شعار "ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان".
وفي الفعالية أكد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة أمين سنان ومدير مكتب التربية بالمديرية الحرص على تنظيم هذه الفعاليات لتجديد نشاط الطلاب والطالبات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى اكتشاف المواهب.
وأشادا بحرص الكادر التربوي والطلاب ومجالس الآباء على استمرار العملية التعليمية.
تخلل الفعالية التي حضرها نائب مدير الأنشطة بمكتب التربية بالمحافظة أحمد الحسام فقرات إنشادية وفنية عكست مواهب الطلاب.
إلى ذلك افتتح نائب مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء معرض الشهداء بمديرية الطيال والذي يأتي ضمن فعاليات الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.
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