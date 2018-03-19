[19/مارس/2018]
صعدة - سبأ :
عقدت لجنة الطوارئ بمحافظة صعدة اليوم اجتماعا برئاسة المحافظ محمد جابر عوض ضم وكلاء المحافظة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية .
ناقش الاجتماع الاستعدادات للمشاركة الفاعلة في فعاليات مرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان .
وأكد المحافظ عوض أهمية مشاركة أبناء المحافظة في الفعاليات المقبلة بما يعزز من صمود أبناء الشعب اليمني بصورة عامة ومحافظة صعدة بوجه خاص.
ولفت إلى أن الشعب اليمني سيظل الصخرة التي تتحطم عليه كل مؤامرة الغزاة والمرتزقة.
كما أكد أهمية التفاعل في إحياء هذه الفعاليات وإبراز مظلومية الشعب اليمني وكشف مخططات العدوان الرامية السيطرة على ثروات الوطن وخيراته.
سبـأ