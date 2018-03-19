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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 10:46:28م
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وقفات بمدرية أرحب في الذكرى الثالثة من الصمود
[19/مارس/2018]
صنعاء  - سبأ :
 نظمت عدد من مدارس مديرية أرحب بمحافظة صنعاء اليوم وقفات إحياء للذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.

وأكد طلاب وطالبات والكادر التربوي بمدارس النور ورفيدة للبنات والوحدة والإمام علي والزهراء للبنات، الحرص على استمرار العملية التعليمية رغم كل الصعوبات التي فرضها العدوان.

واستنكر المشاركون في الوقفات صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ ثلاثة أعوام.

إلى ذلك نظمت إدارة وطلاب مدرسة مصعب بن عمير بمديرية أرحب زيارة لعدد من جرحي العدوان وكذا زيارة لروضة الشهداء.

سبـأ
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