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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 10:46:28م
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السياسي الأعلى يدعو الشعب اليمني للاحتشاد المهيب في 26 مارس بميدان السبعين
[19/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 دعا المجلس السياسي الأعلى كافة أبناء الشعب اليمني رجالا ونساءً والقوى والمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاحتشاد المهيب والمشرف صباح الاثنين القادم الموافق 26 مارس الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وأكد المجلس في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على أهمية الاحتشاد الجماهيري المهيب يوم الـ 26 من مارس الجاري بميدان السبعين، تأكيدا على صمود وثبات الشعب اليمني العظيم في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم واستمرارا للبذل والعطاء حتى ينال الشعب اليمني استقلاله وسيادته الكاملة.

وشدد المجلس على ضرورة تفاعل كافة مكونات الشعب اليمني البطل لتأكيد وحدة الصف وقوة الجبهة الداخلية وتماسكها وصلابتها في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر المبين بإذن الله تعالى.

سبـأ
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