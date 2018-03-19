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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 10:46:28م
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مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الأسبوعي
[19/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي بداية الاجتماع تم قراءة الفاتحة على روح الفقيد العلاّمة حمود بن عباس المؤيد.

وناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وأقر المجلس الخطة السنوية للمحكمة العليا للعام 2018م بناءً على العرض المرفوع من رئيس المحكمة العليا.

كما أقر المجلس إعادة توزيع الاختصاص المكاني لنيابة حجة الإبتدائية والنيابة الجزائية الإبتدائية بمحافظة حجة بناءً على العرض المقدم من النائب العام.

وأصدر المجلس بيان نعي في وفاة العلامة المجتهد حمود بن عباس المؤيد، عضو دار الإفتاء وجمعية العلماء سابقا، أشار يها إلى العطاء العلمي والمعرفي والإنساني للفقيد.

وأكد أنه خسر اليمن برحيله والأمة الإسلامية علما من إعلام الحق والهدى والعمل والمعرفة .

وأشار البيان إلى ما تحلى به الفقيد من صفات الزهد وحسن التواضع في طلب العلم وتدريسيه في الجامع الكبير بصنعاء، وجامع النهرين وغيرها من المساجد ومراكز العلوم الشرعية .

ولفت إلى أنه قد تخرج على يديه المئات من العلماء والطلاب المدافعين عن الوطن وعزته وكرامته في عصرنا الحاضر.

ولفت البيان إلى أن الفقيد العلامة المؤيد له باع طويل في مجال الإرشاد والافتاء ودعم ورعاية المدرسين وطلبة العلم وإيواءهم والانفاق عليهم .

ونوه المجلس في بيانه بدور واهتمام الفقيد في إنشاء واكمال المشاريع الخيرية والإجتماعية والإنسانية كبناء المساجد والمدارس ورعاية الأيتام والفقراء وأسر السجناء والمعسرين والشهداء وغيرهم ، وكان له إسهام في الاصلاح الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، متمسكا بقول الحق لا يخاف فيه لومة لائم .

وعبر المجلس عن خالص العزاء والمواساة للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية وآل المؤيد في هذا المصاب .. مبتهلا إلى العلي القدير أن يرحمه رحمة الأبرار ويسكنه جَناتٍ تجري من تحتها الأنهار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبـأ
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