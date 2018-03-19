[19/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي شرف القليصي، سير العمل في ديوان عام الوزارة ومكاتبها والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وأكد الاجتماع الذي حضره نائب وزير الأوقاف العلامة فؤاد ناجي ووكلاء ومدراء العموم، أهمية تعزيز دور الخطباء والمرشدين في توعية المجتمع بأهمية التكافل الاجتماعي والتلاحم ورفد الجبهات بالمال والرجال في مواجهة العدوان وأدواته .
واستعرض الاجتماع عدد من الخطط الهادفة تعزيز إيرادات الوزارة ومكاتبها ومحاسبة المتلاعبين بأملاك وحاصلات الوقف.
وأشار الاجتماع إلى أهمية تقديم التسهيلات لمن سيبادر بتسديد ما عليه من متأخرات من عقود الوقف .. مشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات بحق المتهاونين والمتأخرين في تسديد ما عليهم من رسوم للوقف.
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