محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس الزيدي : العلامة المؤيد شخصية جامعة ونموذجا علميا فريدا صنعاء - سبأ :

نعى المجلس الزيدي الإسلامي العلامة الزاهد حمود بن عباس المؤيد الذي وافته المنية اليوم عن عمرٍ ناهز الـ 103 أعوام قضاها في دراسة العلم، والتدريس والعبادة والإرشاد والتوجيه، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.



وأشار المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى ما خلفه الفقيد من ذكرى عطرة وأخلاقا عظيمة مارسها سلوكا وتطبيقا، ودعا إليها مفاهيم ونظرية، فقد ضرب المثل في الزهد والقناعة والكرم والجود وكان نموذجا يُحْتَذَى في تحرُّكه الواعي والفاعل.



ونوه بتميز العلامة المؤيد بكثرة مبراته الخيرية التي عمل على إنشائها من مساجد ومدارس ومناهل مياه وغيرها .. لافتا إلى أن الفقيد ظل طيلة حياته الشخصية الجامعة للأمة والنموذجَ العمليَّ الذي اتفق عليه المختلفون، واطمأنَّ إلى منهجه المتنافِرون.



وأوضح المجلس أنه تتلمذ على يديه كثير من العلماء المعاصرين في صنعاء وغيرها وكان ممن ساهم في مواجهة العقائد المنحرفة والاتجاهات المضللة بضربه نموذجا علميا فريدا من خلال أخلاقه العالية وتطبيقه الدقيق لتعاليم الدين وآداب العلم .



وعبر المجلس الزيدي الإسلامي عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب وطلاب وزملاء العلامة المؤيد .. سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ [19/مارس/2018]سبـأ