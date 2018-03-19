محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المكتب السياسي لأنصار الله ينعي العلامة حمود المؤيد صنعاء-سبأ:



نعى المكتب السياسي لأنصار الله العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء .



وأكد المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن فقد برحيل العلامة المؤيد طودا شامخا من أعلامها الصادقين وعالما من أكابر علمائها العارفين المتقين، نذر حياته لله، فكان منارة الطالبين للعلم، وقدوة المحسنين، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مصلحا بين الناس.



وأشار البيان إلى أن العلامة المؤيد كان رحمه الله مسارعا في الخيرات ومقداما في مواجهة الباطل .



ولفت المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن الخسارة لم تقتصر على اليمن فحسب وإنما طالت الأمة العربية والإسلامية التي فقدت واحدا من أكابر علمائها وأكثرهم وعيا وتفانيا في خدمة الأمة وقضاياها العادلة.



وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأحفاده وأهله وطلابه ومحبيه وكافة أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية .. راجيا له من الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [19/مارس/2018]سبأ