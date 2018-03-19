ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 08:26:00م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مناقشة سير العمل بوزارة الأوقاف ومكاتبها
المجلس الزيدي : العلامة المؤيد شخصية جامعة ونموذجا علميا فريدا
المكتب السياسي لأنصار الله ينعي العلامة حمود المؤيد
رابطة علماء اليمن تنعي العلامة حمود بن عباس المؤيد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
المكتب السياسي لأنصار الله ينعي العلامة حمود المؤيد
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:

نعى المكتب السياسي لأنصار الله العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء .

وأكد المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن فقد برحيل العلامة المؤيد طودا شامخا من أعلامها الصادقين وعالما من أكابر علمائها العارفين المتقين، نذر حياته لله، فكان منارة الطالبين للعلم، وقدوة المحسنين، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مصلحا بين الناس.

وأشار البيان إلى أن العلامة المؤيد كان رحمه الله مسارعا في الخيرات ومقداما في مواجهة الباطل .

ولفت المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن الخسارة لم تقتصر على اليمن فحسب وإنما طالت الأمة العربية والإسلامية التي فقدت واحدا من أكابر علمائها وأكثرهم وعيا وتفانيا في خدمة الأمة وقضاياها العادلة.

وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأحفاده وأهله وطلابه ومحبيه وكافة أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية .. راجيا له من الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة سير العمل بوزارة الأوقاف ومكاتبها
المجلس الزيدي : العلامة المؤيد شخصية جامعة ونموذجا علميا فريدا
رابطة علماء اليمن تنعي العلامة حمود بن عباس المؤيد
اختتام دورة في الاسعافات الأولية في بني مطر بصنعاء
إسقاط طائرة استطلاع للعدوان في ميدي
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
مناقشة مشاكل الحفر العشوائي بمحافظة صنعاء
وكيلا محافظة الحديدة يتفقدان سير العمل بمستشفى بيت الفقيه
تدشين العمل بإنشاء مخيم للنازحين بمديرية زبيد بالحديدة
مناقشة الترتيبات لتنفيذ برنامج المساعدات الطارئ في ضوران وجبل الشرق بذمار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by