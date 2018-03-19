محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رابطة علماء اليمن تنعي العلامة حمود بن عباس المؤيد صنعاء-سبأ:

نعت رابطة علماء اليمن العلامة حمود بن عباس المؤيد عضو الهيئة الاستشارية العليا للرابطة والذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الديني والعلمي.



وأشارت الرابطة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى العلامة كان أحد أعلام الهدى ورمز من رموز التقى ومنبع من منابع الإحسان والخير .



ولفت البيان إلى أن العلامة حمود المؤيد قضى عمره المديد في الوعظ والإرشاد والنصح للأمة وتعليم الأجيال والتدريس والإفتاء، وكان رحمة الله أحد العلماء العدول الحاملين للعلم النافع والذي حصّن بعلمه ووعيه اليمن والأمة من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.



وأوضحت رابطة علماء اليمن أنه تخرج على يد العلامة المؤيد الكثير من العلماء، كما كان له الأثر في العديد من المشاريع الخيرية من المساجد والمحاسن الجارية .. داعية إلى تبني طباعة مؤلفاته ومواصلة أعماله الخيرية.



وعبرت رابطة علماء اليمن عن خالص التعازي وصادق المواساة لعلماء الأمة قاطبة وللشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية وطلاب العلم وأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل .. سائل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [19/مارس/2018]سبأ