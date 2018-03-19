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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 07:53:13م
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اختتام دورة في الاسعافات الأولية في بني مطر بصنعاء
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ :
اختتمت بمديرية بني مطر بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، نظمها جمعية الهلال الاحمر اليمني بفرع المحافطة.

هدفت الدورة على مدى يومين بتمويل اللجنة الدولية الصليب الأحمر إلى إكساب 25 متدربا ومتدربة من أبناء المجتمعات المحلية بالمديرية، مهارات في الإسعافات الأولية وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الصحي لديهم وكيفية إسعاف الحالات الطارئة.

وفي الاختتام أشاد مدير المديرية عبداللطيف اللمذي بجهود الهلال الأحمر في تنفيذ الدورات التدريبية لتأهيل ابناء المجتمعات المحلية.

فيما أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل الحرص على تأهيل المجتمع المحلي ووجود مسعف في كل بيت.

وفي الختام تم تكريم المدربين في الدورة أحمد عبدالله مسعد ومحمد صالح بجاش وخالد حميد الذيفاني ومحمد صالح بجاش وكذا المشاركين بالشهادات وحقائب إسعافية.

سبأ
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