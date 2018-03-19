[19/مارس/2018]
صنعاء -سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة مشاكل الحفر العشوائي بمديريات المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل اول وزارة المياه عبدالغني المداني المشاكل الناجمة عن الحفر العشوائي في المديريات والسبل الكفيلة بمعالجتها وحلها.
واكد الاجتماع على أهمية تسهيل مهام الحفارات الملتزمة باللوائح وتسهيل قطع التراخيص.. مشددا على ضرورة تعزيز مستوى التنسيق بين المكاتب التنفيذية ذات العلاقة لوضع آلية وضوابط رقابية وتنفيذية وإشرافية على الحفر ووضع الآلية المناسبة لتنقل الحفارات بين مديريات المحافظة ومن محافظة أخرى الى صنعاء.
كما اكد على دور الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في ضبط الحفارات التي لا يوجد لديها تصريح بالحفر والمخالفة للوائح المنظمة لذلك.
سبأ