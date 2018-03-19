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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 07:53:13م
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حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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  محلي
مناقشة مشاكل الحفر العشوائي بمحافظة صنعاء
[19/مارس/2018]
صنعاء -سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة مشاكل الحفر العشوائي بمديريات المحافظة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل اول وزارة المياه عبدالغني المداني المشاكل الناجمة عن الحفر العشوائي في المديريات والسبل الكفيلة بمعالجتها وحلها.

واكد الاجتماع على أهمية تسهيل مهام الحفارات الملتزمة باللوائح وتسهيل قطع التراخيص.. مشددا على ضرورة تعزيز مستوى التنسيق بين المكاتب التنفيذية ذات العلاقة لوضع آلية وضوابط رقابية وتنفيذية وإشرافية على الحفر ووضع الآلية المناسبة لتنقل الحفارات بين مديريات المحافظة ومن محافظة أخرى الى صنعاء.

كما اكد على دور الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في ضبط الحفارات التي لا يوجد لديها تصريح بالحفر والمخالفة للوائح المنظمة لذلك.

سبأ
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