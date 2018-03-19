[19/مارس/2018]
الحديدة-سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ومعه وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد اليوم، سير العمل بمستشفى بيت الفقيه الريفي.
واستمعا الوكيلان من مدير المستشفى والكادر الطبي إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والجرحى والصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل استمرار العدوان .
واطلعا على الخدمات التي يقدمها مركز تغذية الأطفال بالمستشفى بدعم من منظمة الصحة العالمية .. حيث أشادا بما يقدمه المستشفى والمركز من خدمات طبية وصحية للمرضى .
إلى ذلك حث وكيلا المحافظة صندوق النظافة، على تنفيذ حملة نظافة بمركز مديرية بيت الفقيه لإزالة أكوام القمامة المتراكمة والتي تكون سببا في انتشار الأوبئة والأمراض.
رافقهما أمين محلي المديرية مهدي عبد الله ومدير مكتب الصحة.
سبأ