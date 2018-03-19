[19/مارس/2018]
الحديدة-سبأ:
دشن وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد اليوم العمل لإنشاء مخيم للنازحين شرق مدينة زبيد.
وأشار وكيلا المحافظة إلى أن إنشاء مخيم للنازحين بمديرية زبيد ضرورة ملحة لاستقبال وإيواء النازحين من مناطق جنوب المحافظة نتيجة بسبب عمليات العدوان المستمرة في الساحل الغربي.
وأكدا ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية وفي المقدمة منظمات الأمم المتحدة بدورها في التعاون مع السلطة المحلية لتوفير المواد الإيوائية والغذائية للنازحين.
وأشارا إلى أن الخطة تتضمن في مراحلها الأولى تجهيز 200 خيمة لأسر النازحين شاملة شبكة وخزانات المياه إضافة الى دورات المياه.
ولفت وكيلا محافظة الحديدة إلى أنه تصميم مخطط المخيم الذي يعد الأول على مستوى المحافظة للمناطق الجنوبية بما يكفل توفير المكان المناسب لكل أسرة وإيصال المساعدات للنازحين بسهولة ويسر.
رافقهما خلال التدشين مدير عام مديرية زبيد سعيد جرمش.
سبأ