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مناقشة الترتيبات لتنفيذ برنامج المساعدات الطارئ في ضوران وجبل الشرق بذمار
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش محافظ ذمار محمد المقدشي خلال لقائه اليوم بصنعاء مديرة مؤسسة تنمية القيادات الشابة صفاء عبدالكريم راوية، الترتيبات لتنفيذ برنامج المساعدات الطارئ للأمن الغذائي بمديريتي ضوران وجبل الشرق، الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع منظمة مجتمعات قوية بالشراكة مع الأوتشا.

وفي اللقاء أكد المحافظ المقدشي استعداد السلطة المحلية مساندة المؤسسة لانجاح البرنامج الهادف إلى تعزيز الامن الغذائي والحد من آثار سوء التغذية.. مشيرا إلى أهمية البدء في تنفيذ البرنامج للتخفيف من التحديات الانسانية.

وبين أن مختلف مديريات محافظة ذمار تواجه تحديات انسانية ما يتطلب تدخل فاعل من قبل المنظمات لتأمين احتياجات المجتمع من الغذاء ومواجهة أمراض سوء التغذية.

ولفت المحافظ المقدشي إلى أهمية إسهام المنظمات الانسانية في تنفيذ تدخلات في مختلف القطاعات كالصحة والمياه والإصحاح البيئي والمأوى وغيرها.

ودعا المنظمات الدولية إلى الالتفات إلى التحديات التي تواجهها محافظة ذمار جراء استمرار حركة النزوح إليها من مختلف.

فيما أكدت مديرة مؤسسة تنمية القيادات الشابة أن البرنامج المزمع تدشينه في مايو القادم والذي يستمر عام يهدف إلى المساهمة في تحسين وصول المساعدات الغذائية الطارئة للفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من العدوان والحصار في مديريتي ضوران وجبل الشرق .

وبينت ان البرنامج يستهدف أربعة آلاف و200 أسرة من خلال توفير السلال الغذائية وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية والمنظمات الدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية المهندس منير المروني ومستشار المحافظ محمد جميزه ومدير برنامج المساعدات بالمؤسسة نوال دبيس ومنسق البرنامج علي المزنعي.

سبأ
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