عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء الفرنسي يعلن عزمه بلاده تشديد القيود على خطاب الكراهية باريس – سبأ :

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الاثنين عزمه بلاده تشديد القيود على خطاب الكراهية لضمان بذل شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مزيداً من الجهود لإزالة المحتوى العنصري والمعادي للسامية من الإنترنت.



وقال فيليب في كلمة بشأن سياسة فرنسا للتعامل مع العنصرية ”هذه الأيام يتحمل مدير أي صحيفة المسئولية الجنائية إذا نشرت تعليقات حافلة بالكراهية على موقعه الإلكتروني لكن إذا كنت تدير شبكة للتواصل الاجتماعي فكل شيء مسموح“.



واضاف قائلاً ”لا أحد سيقنعني أن شبكات التواصل الاجتماعي تعيش في الفضاء.. ما ينشر ويوزع في فرنسا ينشر ويوزع في فرنسا وينبغي أن يخضع للمحاسبة بموجب قوانين الجمهورية الفرنسية“.



وذكر أن فرنسا ستشدد قواعدها بانتظار تحقيق تقدم على مستوى الاتحاد الأوروبي لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن التوقيت والكيفية.



ويأتي الإعلان فيما تعمل دول الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد ستجبر شركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغوغل على أن تكون أكثر إيجابية في فرز وحذف خطابات الكراهية من منصاتها الإلكترونية.

سبأ [19/مارس/2018]سبأ