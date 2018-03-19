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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 07:36:52م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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  محلي
لجنة الأسرى: جريمة ذبح الأسير العسرة تخالف معاني الفطرة الإنسانية
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين بشدة ما أقدمت عليه قوى الشر والإجرام الإرهابية في منطقة الزوب بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء والمتمثل في قيام تنظيم القاعدة بذبح الأسير محمد أحمد حزام العسرة.

وأكدت اللجنة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة مخالفة لأبسط معاني الفطرة الإنسانية والتعاليم السماوية والأعراف والتقاليد المجتمعية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجريمة تتعارض مع الدين والشريعة الإسلامية والأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية وتجاوزت في شكلها ومضمونها كل القوانين والإعلان الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت أن هذه الجريمة ما كان لها أن تتم لولا توفر الغطاء السياسي والدعم السعودي الإماراتي الأمريكي الواضح لهذه التنظيمات التي تقاتل في صفوفهم وتتلقى الدعم والتمويل منهم وتمارس هذه الجرائم في المناطق التي يحتلونها.

ودعا البيان الأحرار والشرفاء في العالم والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال والجرائم اللاإنسانية وفضح مرتكبيها من التنظيمات الإرهابية والداعمين لها من القوى الإقليمية والعالمية المشبوهة والعمل على إيصال حقيقة هذه الجرائم المرتكبة بحق الإنسان اليمني.

سبأ
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