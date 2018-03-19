محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة الأسرى: جريمة ذبح الأسير العسرة تخالف معاني الفطرة الإنسانية صنعاء-سبأ:

أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين بشدة ما أقدمت عليه قوى الشر والإجرام الإرهابية في منطقة الزوب بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء والمتمثل في قيام تنظيم القاعدة بذبح الأسير محمد أحمد حزام العسرة.



وأكدت اللجنة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة مخالفة لأبسط معاني الفطرة الإنسانية والتعاليم السماوية والأعراف والتقاليد المجتمعية.



وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجريمة تتعارض مع الدين والشريعة الإسلامية والأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية وتجاوزت في شكلها ومضمونها كل القوانين والإعلان الدولي لحقوق الإنسان.



وأكدت أن هذه الجريمة ما كان لها أن تتم لولا توفر الغطاء السياسي والدعم السعودي الإماراتي الأمريكي الواضح لهذه التنظيمات التي تقاتل في صفوفهم وتتلقى الدعم والتمويل منهم وتمارس هذه الجرائم في المناطق التي يحتلونها.



ودعا البيان الأحرار والشرفاء في العالم والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال والجرائم اللاإنسانية وفضح مرتكبيها من التنظيمات الإرهابية والداعمين لها من القوى الإقليمية والعالمية المشبوهة والعمل على إيصال حقيقة هذه الجرائم المرتكبة بحق الإنسان اليمني.

سبأ [19/مارس/2018]سبأ