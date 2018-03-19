[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقشت اللجنة الرئيسية الخاصة بالحشد للذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم الجوانب المتعلقة بالترتيب لإحياء الذكرى.
وأكد الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة أعضاء اللجنة عبد الملك الغربي وجبران غوبر ومحمد الحباري واحمد الصماط ومدير مكتب المحافظ يحيي العذري، الحرص على مشاركة أبناء المحافظة بفاعلية تتلاءم مع حجم التضحيات التي يقدمها أبناء المديريات في ميادين العزة والكرامة والشرف.
وشدد علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ونزول وكلاء القطاعات إلى مديرياتهم للإشراف على عملية الحشد.
سبأ