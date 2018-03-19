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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 07:36:52م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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مناقشة الترتيبات للذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان بصنعاء
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقشت اللجنة الرئيسية الخاصة بالحشد للذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم الجوانب المتعلقة بالترتيب لإحياء الذكرى.

وأكد الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة أعضاء اللجنة عبد الملك الغربي وجبران غوبر ومحمد الحباري واحمد الصماط ومدير مكتب المحافظ يحيي العذري، الحرص على مشاركة أبناء المحافظة بفاعلية تتلاءم مع حجم التضحيات التي يقدمها أبناء المديريات في ميادين العزة والكرامة والشرف.

وشدد علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ونزول وكلاء القطاعات إلى مديرياتهم للإشراف على عملية الحشد.

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