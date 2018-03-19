[19/مارس/2018]
حجة-سبأ:
تدشن هيئة المستشفى الجمهوري بحجة المخيم الطبي المجاني الـ24 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، والذي ينفذه البرنامج الوطني لمكافحة العمى بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مكتب جمعية العون المباشر خلال الفترة 26 – 31 مارس الجاري.
وأوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المخيم سيتخلله تقديم الإستشارات الطبية لأمراض الباطنية و الأطفال إلى جانب أمراض العيون .
وأشار إلى أنه المخيم يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المصابين بأمراض العيون إلى جانب مرضى الباطنية ،لافتا إلى أن المخيم يأتي في إطار حرص وزارة الصحة وقيادة هيئة المستشفى على تلبية إحتياجات أبناء المحافظة من الرعاية الصحية والتخفيف عن كاهلهم اعباء السفر إلى العاصمة صنعاء خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الوطن جراء العدوان .
وأكد الدكتور الصوملي أن هناك العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية سترافق الحملة حول الأمراض الوبائية، مثمنا دعم قيادة وزارة الصحة والداعمين لدعم القطاع الصحي في المحافظة .
سبأ