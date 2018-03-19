محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات محافظة ذمار من مشاريع المياه



صنعاء-سبأ:

ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ، خلال لقائه اليوم نائب رئيس الهيئة العامة لمياه الريف المهندس فواز قيران احتياجات محافظة ذمار من مشاريع المياه.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل الهيئة للشئون الفنية المهندس يحيى الشامي استعرض المقدشي متطلبات المحافظة من مشاريع المياه خصوصا في المناطق الريفية والتي تمثل أكثر من 80 في المائة من مساحة المحافظة.



ولفت إلى أهمية البحث عن تمويلات لإستكمال مشاريع المياه التي سبق تنفيذ جزء منها في مختلف المديريات سواء من خلال توفير مضخات او استكمال الشبكات وتنفيذ أعمال الصيانة والبحث عن تمويل لمشاريع جديدة.



وأشار إلى أن المحافظة تواجه أزمة إنسانية تتطلب تضافر جهود الجميع للتخفيف من التحديات التي يواجهها المجتمع خصوصا في توفير مياه الشرب النقية.



ونوه بـأهمية أن تشمل المشاريع مختلف المديريات وبحسب الأولوية، إلى جانب تنفيذ مشاريع حصاد مياه في المديريات التي يتعذر فيها تنفيذ مشاريع آبار جوفية.



بدوره أشار نائب رئيس الهيئة العامة لمياه الريف إلى استعداد الهيئة للتنسيق مع المنظمات الدولية للحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع لتوفير مياه الشرب النقية.



ولفت إلى التحديات التي تواجه القطاع الحكومي بسبب القيود التي فرضت على الاقتصاد والدور المعول على المنظمات الدولية لتمويل خطط وبرامج الهيئة وتنفيذ المشاريع الطارئة والضرورية.



حضر اللقاء عضو المجلس المحلي بالمحافظة أحمد الورقي ومدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف صالح الفلاحي ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس سمير المذحجي ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث المهندس منير المروني ومستشار المحافظ محمد جميزه.

سبأ [19/مارس/2018]سبأ