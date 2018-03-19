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هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تكرم الدكتور أحمد معجم
[19/مارس/2018]
الحديدة-سبأ:
كرمت هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة اليوم نائب رئس الهيئة الدكتور أحمد سليمان معجم، لجهوده في تحسين الأداء وتطوير الخدمات في الهيئة.

وخلال التكريم أشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جار الله بمبادرة الهيئة لتكريم أحد قياداتها الذين يبذلون جهود متميزة لتطوير عمل الهيئة.

وأكد أن تكريم الدكتور معجم يمثل تكريما لقيادة الهيئة وكل العاملين الذين كان لهم دور بارز في استمرار عمل الهيئة خلال الفترة الماضية ولازالوا رغم شحة الإمكانيات وقلة الموارد.

فيما أكد رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد سهيل أن تكريم نائب رئيس الهيئة الدكتور معجم يأتي عرفانا من قيادة الهيئة وزملائه من الأطباء والعاملين معه بدوره في تطوير الأداء ومواصلته العمل في الهيئة لخدمة للمرضى.

وأشاد بجهود الدكتور معجم وحسن تعامله مع زملائه.. وقال" الدكتور معجم أول من يصل إلى الهيئة وآخر من يغادرها حاملا على عاتقه المسئولية بكل اقتدار في ظل ظروف صعبة جراء العدوان والحصار ضاعفت من الضغوط على الهيئة".

وألقيت في حفل التكريم كلمات من نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبد الله زحيري ونقيب أطباء الحديدة الدكتور نجيب ملهي ونائب مدير شؤون الموظفين في الهيئة ماجد عشي أشادت جميعها بهذه المبادرة.

وأشارت الكلمات إلى أنما يبذله الدكتور معجم من جهد وتفاني في سبيل انجاح العمل وتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى اضافة إلى حسن تعامله مع زملائه جعله أهلا لهذا التكريم .

من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة الدكتور أحمد معجم هذه اللفتة الكريمة من قبل قيادة الهيئة.. مؤكدا أن ذلك سيعطيه حافزا لمواصلة الأداء في خدمة الهيئة.

وأعرب عن اعتزازه بزملائه في الهيئة الذين شاركوا في هذا التكريم.

وفي ختام الحفل كرم مدير مكتب الصحة ورئيس الهيئة ورئيس نقابة الأطباء بالحديدة، الدكتور معجم بدرع الهيئة.

حضر التكريم نائب عميد كلية الطب بجامعة الحديدة الدكتور محمد الهبل ورئيس شعبة الطب بجامعة الحديدة الدكتور فؤاد شيبة.

سبأ
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