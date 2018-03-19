ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 07:37:52م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
اختتام دورة في الاسعافات الأولية في بني مطر بصنعاء
إسقاط طائرة استطلاع للعدوان في ميدي
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
مناقشة مشاكل الحفر العشوائي بمحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة العلامة حمود عباس المؤيد
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتورعبدالعزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة حمود بن عباس بن عبدالله بن عباس المؤيد، الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز 103 سنوات قضى جله في خدمة الوطن ودينه ومجتمعه.

وأعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعزيه الحارة وصادق مواساته القلبية للدكتور علي وأخيه عبدالخالق حمود المؤيد، وبقية أفراد الأسرة وكافة آل المؤيد والشعب اليمني بهذا المصاب.

ونوه بمناقب الفقيد ومكانته العلمية وما تركه من مآثر طيبة وإسهام غني في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ومن تمتين لقيمه ومبادئه المؤكدة على الوسطية والاعتدال وتعزيز الأخوة بين أبناء المجتمع المسلم ونشر المحبة والألفة في أوساطه كواجب ديني وأخلاقي.

واعتبر الدكتور بن حبتور، العلامة المؤيد واحدا من أهم أعلام اليمن عامة والمذهب الزيدي بشكل خاص وذلك بالنظر إلى دوره الكبير في خدمة الدين وتعليم العلم النافع لطلابه وكذا لمجتمعه وشمولية منهجه التدريسي الذي يغرس الخير والصلاح ويخدم المجتمع.

وأوضح بهذا الصدد القيمة العلمية للعلامة المؤيد وما خلفه من مؤلفات أبرزها الشعاع المضيء إلى جانب النور الأسنى في أحاديث الشفاء وغيرها، بخلاف تخرج العشرات من العلماء على يديه ممن حملوا معهم الفكر الوسطي وساهموا في نشره عبر نقله إلى هذا الجيل الذي هو أشد حاجة إلى من يأخذ بيديه وينير طريقه إلى ما يفيده ويفيد مجتمعه ووطنه.

ولفت إلى أن الفقيد جسد في عمله العام ونشاطه التدريسي والدعوي، المثل والقدوة الحسنة في الإخلاص والتواضع والنزاهة والفهم العميق للعلوم الفقهية والشرعية مما أكسبه حب وتقدير مجتمعه وطلابه وكل من جالسه.

وابتهل رئيس الوزراء إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد المؤيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عن أعماله الجليلة خير الجزاء، ويلهم أهله وذويه والشعب اليمني الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام دورة في الاسعافات الأولية في بني مطر بصنعاء
إسقاط طائرة استطلاع للعدوان في ميدي
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
مناقشة مشاكل الحفر العشوائي بمحافظة صنعاء
وكيلا محافظة الحديدة يتفقدان سير العمل بمستشفى بيت الفقيه
تدشين العمل بإنشاء مخيم للنازحين بمديرية زبيد بالحديدة
مناقشة الترتيبات لتنفيذ برنامج المساعدات الطارئ في ضوران وجبل الشرق بذمار
لجنة الأسرى: جريمة ذبح الأسير العسرة تخالف معاني الفطرة الإنسانية
مناقشة الترتيبات للذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان بصنعاء
تدشين مخيم طبي مجاني لأمراض العيون بحجة نهاية مارس الجاري
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by