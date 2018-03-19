[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
التقى محافظ ذمار محمد حسن المقدشي اليوم بصنعاء القائم بأعمال مدير المنظمة الدولية للهجرة حازم تورليك.
وخلال اللقاء استعرض المحافظ المقدشي التحديات التي تواجه السلطة المحلية نتيجة تزايد حركة النزوح والتي أوجدت أزمة إنسانية في ظل شحة موارد السلطة المحلية والقيود التي فرضت على الاقتصاد الوطني وتعذر قيام المؤسسات بدورها في تلبية الاحتياجات الانسانية.
وأشار إلى أن محافظة ذمار أستقبلت أكثر من 35 ألف نازح من مختلف المحافظات بسبب العدوان.. لافتاً الى أهمية قيام المنظمات الإنسانية بدورها في التخفيف من معاناة النازحين من خلال تنفيذ المشاريع في مجالات المياه والصحة العامة وغيرها.
وبين الحاجة إلى تدخلات عاجلة في مجالات المياه والصحة البيئة والتخفيف من مسببات انتشار الامراض الوبائية.
فيما أشار القائم بأعمال مدير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن المنظمة تدرس التدخل في مجالات الصحة والمياه والإيواء.. مبيناً أن المنظمة تسعى من خلال التواصل مع المانحين وعرض الاحتياجات الانسانية الملحة للحصول على التمويلات.
حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المهندس منير المروني ومسئول التنسيق مع القطاع الحكومي بمنظمة الهجرة أحلام المسني ومساعد التنسيق الميداني لمشاريع الطوارئ ومنسق المنظمة بمحافظة ذمار المهندس محمد الوشلي.
سبأ