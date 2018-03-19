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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 07:37:52م
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  عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لبريطانيا في قضية تسميم ضابط المخابرات السابق
[19/مارس/2018]
بروكسل – سبأ :
قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين انه يتضامن مع بريطانيا في قضية تسميم ضابط المخابرات السابق والذي فيه المسئولية لروسيا.

وقال الوزراء الـ 28 في بيان مشترك خلال اجتماعهم في بروكسل "إن الاتحاد الأوروبي يعبر عن تضامنه المطلق مع المملكة المتحدة ودعمه لها، بما في ذلك جهود المملكة المتحدة لاحضار المسئولين عن هذه الجريمة أمام العدالة".

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات للدولة الروسية ووصفها بأنها "مجرد هراء وتفاهات وكلام فارغ".

وحذر المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف بريطانيا ودعاها إلى تقديم "أدلة" تثبت الاتهامات او "الاعتذار".

وقال بيسكوف "عاجلاً ام آجلاً يجب الرد على هذه الاتهامات التي لا اساس لها : اما عبر دعمها بالأدلة المناسبة او الاعتذار".

ولا يزال سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي السابق الذي باع اسراراً إلى بريطانيا وانتقل إليها ضمن صفقة تبادل جواسيس في 2010م، في حالة حرجة مع ابنته يوليا بعد العثور عليهما فاقدي الوعي على معقد في حديقة في 4 آذار/مارس.

ومن المتوقع ان يصل خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى بريطانيا الاثنين لأخذ عينات من غاز الأعصاب المستخدم.

وسيلتقي الخبراء بمسئولين من مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع القريب من سالزبري وحيث تم تحديد نوع الغاز نوفيتشوك.

وسيجتمعون ايضاً بالشرطة قبل إرسال نماذج إلى مختبرات دولية لتحليلها، ومن المتوقع أن يستغرق صدور النتائج اسبوعين على الأقل .

سبأ
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