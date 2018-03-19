ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 07:37:52م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
اختتام دورة في الاسعافات الأولية في بني مطر بصنعاء
إسقاط طائرة استطلاع للعدوان في ميدي
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
مناقشة مشاكل الحفر العشوائي بمحافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لجنة مشروع الريال موبايل تحدد 26 مارس بدء التشغيل التجريبي للخدمة
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي أن مشروع الريال موبايل سيحقق نقلة اقتصادية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة، وتطوير العمل النقدي والمصرفي في هذه المرحلة الهامة من مراحل مواجهة العدوان وحربه الاقتصادية.

وأشار الدكتور مقبولي خلال ترأسه اليوم اجتماع لجنة مناقشة مشروع الريال موبايل، حضره وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، إلى الاجراءات التي تم انجازها في مراحل اطلاق الريال موبايل، وهي خطوات مهمة شملت الجوانب القانونية والفنية التي أعدتها الجهات المسؤولة عن هذه الخدمة.

وأوضح أن الاجتماعات المتواصلة للجنة هذا المشروع الوطني الاقتصادي سترفع في القريب العاجل نتائج عملها لمجلس الوزراء تمهيداً لإطلاق الريال موبايل والتعامل به بصورة رسمية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية حرص وزارة المالية على الشراكة مع القطاع الخاص والرأس المال الوطني الذي سيكون له دور في مشروع الريال موبايل، باعتبار القطاع الخاص الرديف الاساسي لتفعيل السياسات الحكومية والمالية والاقتصادية.

وكانت لجنة مشروع الريال موبايل قد استعرضت تقريري اللجنة القانونية واللجنة الفنية، ومناقشة اجراءات استكمال اطلاق المشروع، وخطط التشغيل الادارية والفنية، ومستوى انجاز النظام الخاص بالخدمة.

وأكدت اللجنة على أهمية تعديل أنظمة البنك المتعهد بتقديم خدمة الريال موبايل، واستكمال العقود الخاصة بأطراف الخدمة وفقاً للضوابط المالية والإدارية.

وأقر الاجتماع أن يكون يوم 26 مارس الجاري هو يوم بدء التشغيل التجريبي لخدمة الريال موبايل، كتعبير عن الصمود والتحدي للعدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الذي بدأ عدوانه على اليمن في نفس هذا التاريخ قبل ثلاثة أعوام.

حضر الاجتماع وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك ابراهيم الحوثي، ووكيل وزارة الشؤون القانونية الدكتور محمد بركات، ووكيل وزارة الاتصالات محمد الحاتمي رئيس مجلس ادارة كاك بنك محمد اللاعي، ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل عصام علي الحملي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام دورة في الاسعافات الأولية في بني مطر بصنعاء
إسقاط طائرة استطلاع للعدوان في ميدي
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
مناقشة مشاكل الحفر العشوائي بمحافظة صنعاء
وكيلا محافظة الحديدة يتفقدان سير العمل بمستشفى بيت الفقيه
تدشين العمل بإنشاء مخيم للنازحين بمديرية زبيد بالحديدة
مناقشة الترتيبات لتنفيذ برنامج المساعدات الطارئ في ضوران وجبل الشرق بذمار
لجنة الأسرى: جريمة ذبح الأسير العسرة تخالف معاني الفطرة الإنسانية
مناقشة الترتيبات للذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان بصنعاء
تدشين مخيم طبي مجاني لأمراض العيون بحجة نهاية مارس الجاري
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by