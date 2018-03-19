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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 06:13:43م
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  محلي
تدشين الفعاليات التوعوية عبر الاذاعة المدرسية بعدد من مدارس مديرية الجبين
[19/مارس/2018]
ريمة -سبأ:
دشن مكتب التربية والتعليم بعدد من المدارس بمديرية الجبين بمحافظة ريمة اليوم الفعاليات التوعوية عبر الإذاعة .

وتشمل الفعاليات التي تقام تحت شعار " ثلاثة أعوام من الصمود التحدي ضد العدوان" برامج ثقافية وإنشادية ومسرحيات هادفة تعكس بشاعة وجرائم جرائم العدوان.

وفي التدشين أشارت عدد من الكلمات إلى صمود الكادر التربوي وإصراره على إنجاح العام الدراسي رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكدت أهمية المشاركة المجتمعية ومجالس الأباء في دعم العملية التعليمية .. معتبرين هذه الفعاليات فرصة لاكتشاف مواهب الطلاب.

ودعت الكلمات الجميع الي تجسيد حب الوطن واستمرار الصمود وإظهار بشاعة الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق ابناء الشعب اليمني.

سبأ
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