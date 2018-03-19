[19/مارس/2018]
إب-سبأ:
ناقش محافظ إب عبد الواحد صلاح مع مشائخ وأعيان ووجهاء مديريات جبلة وبعدان والمخادر الدور الذي يضطلع به الجميع للنهوض بأوضاع المحافظة وتعزيز الأمن والاستقرار .
وتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته لشق الصف وزعزعة السكينة العامة.
وفي اللقاء أكد المحافظ صلاح أن المحافظة ستظل منارة للسلام والتعايش ولن تفلح أي محاولات مغرضة للزج بأبنائها إلى مربع الصراع والفوضى والفتنة.. مشيدا بحرص الجميع وتفهمهم للوضع الراهن ومساهمتهم الفاعلة في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة .
ولفت إلى أن الجميع مطالب بالوقوف ضد العدوان ومواجهته والمساهمة في حفظ الأمن .. مشدداً على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة العدوان والتصدي له وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقال "أن على المشائخ والأعيان والوجهاء والمثقفين والناشطين مسئولية كبيرة باعتبارهم الأقرب للمجتمع وعليهم التحشيد نحو الجبهات وحل قضاياهم ومشاكلهم وتلمس إحتياجاتهم وعرضها على الجهات المختصة".
سبأ