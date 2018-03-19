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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 06:13:43م
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حلقة نقاشية بصنعاء لتعزيز المهارات القيادية النسائية في المؤسسات الحكومية
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
عقدت اليوم بصنعاء حلقة نقاشية لتعزيز المهارات القيادية والإدارية للقيادات النسائية في المؤسسات الحكومية، نظمها قطاع تنمية المرأة بوزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية ومؤسسة صدى الأحداث بدعم برنامج الحكم الرشيد بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي " جي ، آي ، زد " .

وفي الحلقة التي استهدفت 84 مشاركة من القيادات الإدارية بأمانة العاصمة .. أشارت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبد الله إلى أهمية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار باعتبارها نصف المجتمع ولها دور فاعل في كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وأكدت ضرورة عدم استخدام المصطلحات التي تأتي من الخارج والتي تراعي العادات والتقاليد والدين الإسلامي .

ولفتت الوزيرة رضية إلى ضرورة تكامل جهود الجميع لتمكين المرأة من تعزيز دورها في المجتمع .. مشيدة بجهود وزارة الإدارة المحلية ومنتدى التنمية السياسية ووكالة التعاون الألماني في تنظيم هذه الفعاليات.

فيما أوضحت وكيلة قطاع تنمية المرأة بوزارة الإدارة المحلية الدكتورة حليمة جحاف أن الحلقة تهدف إلى الخروج برؤى وتوصيات عملية وواقعية تضمن تعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات وخاصة في المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

بدوره أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب إلى ضرورة إقامة مثل هذه الفعاليات لتعزيز المهارات القيادية للمرأة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية والأحزاب لتمكين المرأة من ممارسة القيام بدور محوري في المجتمع.

من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة صدى الأحداث للإعلام والتنمية سمية الطائفي أن المرأة اليمنية أثبتت أنها الأنموذج الأرقى في ثباتها وصمودها وعزتها وإبائها في مواجهة العدوان .

وبينت أن نسبة المشاركة المرأة في اتخاذ القرار متواضعة مقارنه مع حجم التضحيات التي تقدمها في مختلف المراحل.

في حين أشارت منسقة المشروع بمنتدى التنمية السياسية منى عبد الله إلى أن مشروع تعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرار استهدف تدريب 175 مشاركة في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وريمة وإب والحديدة.

وقدمت في حلقة النقاش عدد من أوراق العمل، استعرضت الورقة الأولى التي قدمها رئيس مجلس وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي بعنوان " نظرة الإسلام إلى المرأة ".. مستعرضا أدوار المرأة في التاريخ الإسلامي.

وأشار إلى ضرورة أن تتواءم مسؤولية المرأة مع ما منحها الله تعالى في القرآن الكريم وأن تنسجم جهود تعزيز دور المرأة في المجتمع مع قدراتها وكفاءتها وفقا لتعاليم الدين الإسلامي.

واستعرضت أفراح أبو طالب ورقة عمل حول انعكاسات الوضع الراهن على المرأة اليمنية في ظل العدوان والحصار وتداعياته على واقع المرأة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا .. فما تطرقت أمة الرحمن جحاف وإلهام جحش خطة مناصرة المرأة.

وأكدت توصيات الورشة أهمية عقد دورات تدريبية وتأهيلية للقيادات النسوية والعمل على دعم القيادات العليا للموظفات لتولي مناصب قيادية لتقليص الفجوة بين المرأة والرجال.

حضر الفعالية وكيل قطاع الموارد المالية بوزارة الإدارة المحلية أمين الارحبي والوكيل المساعد لقطاع تنمية المرأة فاطمة الخطري ومستشار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على العمودي .

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