عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش المصري يعلن عن مقتل أربعة عسكريين و36 مسلحاً في سيناء القاهرة – سبأ :

أعلن الجيش المصري اليوم الإثنين مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط و36 مسلحاً خلال الأيام الخمسة الماضية ضمن العملية الأمنية الشاملة التي أطلقها في التاسع من فبراير الماضي بمشاركة قوات الأمن تحت اسم (سيناء 2018م).



وذكر الجيش في بيان له اليوم أنه تم "القضاء على 30 عنصراً تكفيرياً مسلحاً خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية".



واضاف انه تم "القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل ستة عناصر تكفيرية أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش".



واوضح البيان أنه "نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل ضابط وثلاثة مجندين، وأصيب ضابطان وضابط صف وخمسة مجندين".



وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش المصري إلى 22 عسكرياً، منذ بدء عملية سيناء 2018م، في حين ارتفع عدد القتلى في صفوف الجماعات المسلحة إلى 157 مسلحاً .



وأشار البيان إلى قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة وإستهداف وتدمير 12 هدفا تمثل أوكاراً تستخدمها العناصر الإرهابية، اضافة الى تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش.



وأطلق الجيش المصري في التاسع من فبراير الماضي عملية عسكرية شاملة تحت اسم (سيناء 2018م) للقضاء على الإرهاب والتنظيمات الإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخري بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.



وتشهد مصر هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة والمراكز الامنية والعسكرية في شبة جزيرة سيناء واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من رجال الامن والجيش .

سبأ [19/مارس/2018]سبأ