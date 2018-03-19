محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة اجراءات تعزيز الامن والاستقرار في محافظة حجة حجة-سبأ:

ناقش إجتماع أمني عقد اليوم بمحافظة حجة برئاسة مدير أمن المحافظة العميد عبدالله عبدالله الطاووس، الإجراءات الكفيلة تعزيز الأمن والإستقرار في المحافظة .



و استعرض الإجتماع الذي ضم مدراء الإدارات الأمنية في مختلف المديريات الأوضاع الأمنية والإنجازات الامنية المحققة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه سير العمل الامني والمقترحات الكفيلة بتجاوزها .



كما تطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية وآلية التنسيق بين الأجهزة والإدارات الأمنية والسلطة المحلية وسبل تعزيز التعاون مع المواطنين.



وفي الإجتماع اشار العميد الطاووس إلى ما توليه قيادة وزارة الداخلية من إهتمام بالقطاع الأمني ، مؤكدا على أهمية رفع حالة اليقظة الأمنية للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.



واكد على ضرورة تعزيز تواجد الأجهزة الأمنية في جميع المديريات والإلتزام بالخطط الأمنية والعمل على تسهيل إنتشارها وتحركها بما يحقق اهدافها في ضبط الجريمة قبل وقوعها .



وحث مدير أمن المحافظة مسئولي الأمن في المديريات على رفع الجاهزية الأمنية ومواصلة جهود كشف وإحباط العمليات الإرهابية التي كان يسعى عملاء العدوان إلى تنفيذها في المحافظة .



وثمن العميد الطاووس جهود ويقظة كافة منتسبي أجهزة الأمن والتي انعكست ثمارها في الحد من وقوع الجرائم والقبض على الخلايا الإجرامية واحباط عملياتها الارهابية .



من جانبهم أكد مدراء الأجهزة الأمنية في المديريات أن القطاع الأمني سيظل الصخرة التي تتحطم عليها معاول الهدم والتخريب التابعة للعدوان وعملائه ومرتزقته .. مجددين العهد على بذل الغالي والنفيس في سبيل عزة وكرامة الوطن وحماية ترابه الطاهر من دنس المعتدين.

سبأ [19/مارس/2018]سبأ