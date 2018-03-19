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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 06:13:43م
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  عربي ودولي
إصابة شخصين إثر وقوع انفجار جديد في (تكساس)
[19/مارس/2018]
واشنطن – سبأ:
أعلنت الشرطة الامريكية إصابة شخصين بجروح خطيرة اثر وقوع انفجار جديد بمدينة (أوستن) عاصمة ولاية (تكساس) جنوبي البلاد لم تعرف أسبابه حتى الآن.

وذكرت شرطة (أوستن) انها أغلقت الطرق التي تؤدي الى الحي الذي وقع به الانفجار مساء امس الاحد داعية السكان المقيمين بالجوار الى البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من أي شيء قد يثير الشكوك.

وقال قائد شرطة (اوستن) بريان مانلي للصحفيين "بالاخذ في الاعتبار الظلام لم تسنح لنا الفرصة لدراسة موقع الانفجار لمعرفة ماذا حدث بالتحديد".

ولم ترد حتى الآن معلومات بشأن ما اذا كان هذا الانفجار مرتبطا بثلاثة انفجارات أخرى وقعت في (أوستن) في وقت سابق من الشهر الجاري وأسفرت عن مقتل شخصين واصابة امرأة ورصدت مكافأة بقيمة 115 ألف دولار لمن يدلي بأي معلومة تؤدي للقبض على المسؤولين عنها.

سبأ
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