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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 06:13:43م
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  عربي ودولي
مشتبه به يفجر نفسه اثناء مطارده لقوات الأمن في منطقة بن قردان جنوب تونس
[19/مارس/2018]
تونس – سبأ :
 أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مقتل مشتبه به فجر نفسه اليوم الاثنين حين كانت قوات الأمن تطارده مع مشتبه به آخر في منطقة بن قردان الواقعة جنوب البلاد.

وقال الناطق باسم الداخلية التونسية خليفة الشيباني في تصريح لقناة (نسمة) الخاصة إن قوات الأمن "طاردت مشتبهين إثنين في منطقة بن قردان، وفجر أحدهما نفسه بدون أن يحدث إصابات في صفوف الأمنيين".

واضاف "وصلتنا معلومات حول تحركات مشتبهين إثنين في منطقة المقرون قرب المحمية الطبيعية التُوي التابعة لبن قردان" قرب الحدود مع ليبيا.

وأشار الناطق انه "حين توجهت وحدات الحرس الوطني صوبهما وعندما بدأنا نتعامل معهما، فجر أحدهما نفسه دون أن يصيب قوات الأمن، أما الثاني فلا تزال قوات الأمن تتعامل معه وهو يحمل كلاشنيكوف ويطلق النار".

وشهد الوضع الأمني في تونس تحسناً ملحوظاً وفقاً للسلطات التي تدعو دائماً رغم ذلك للتيقظ.

سبأ
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