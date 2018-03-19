محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقيع اتفاقيات تأهيل وتجهيز عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بصنعاء صنعاء-سبأ:

وقع محافظ صنعاء حنين محمد قطينة ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء محمد حسن غمضان اليوم على اتفاقيات تأهيل وتجهيز وتأثيث عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة بتمويل الصندوق.



وتتضمن الاتفاقيات التي حضر توقيعها مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور خالد المنتصر قيام الصندوق الإجتماعي للتنمية بترميم وتجهيز وتأثيث مستشفيات 26 سبتمبر بمتنة بني مطر والشهيد الدرة بجحانة و 22 مايو بضلاع همدان ووعلان ببلاد الروس.



كما شملت ترميم ترميم وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالمديد والوقشة بمديرية نهم والرقة بهمدان وسوق السبت بالحيمة الخارجية.



وعقب التوقيع أشاد المحافظ قطينة بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للقطاع الصحي والعديد من القطاعات والمجالات في معظم مديريات المحافظة..مثمنا دور الصندوق في تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل الذي ركز على تشغيل ايادي عاملة من النازحين والمحتاجين.



وأكد استعداد قيادة المحافظة تسهيل كافة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في المديريات وتذليل كل السبل امام مشاريعه.



فيما اعتبر مدير مكتب الصحة بالمحافظة التوقيع على الاتفاقيات إنجاز كبير سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. مثمنا اهتمام قيادة المحافظة بالقطاع الصحي وجهود الصندوق وحرصه على دعم المستشفيات والمرافق الصحية المتضررة.



بدوره ثمن مدير الصندوق اهتمام محافظ صنعاء والسلطة المحلية بالمحافظة بتوفير الخدمات في المديريات والحرص على تسهيل اعمال الصندوق ومشاريعه المنفذه.. مؤكدا تنفيذ المزيد من المشاريع مستقبلا في عدة مجالات.



حضر التوقيع نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم ومسئول القطاع الصحي بالصندوق الدكتور عبدالكريم الجرموزي.

سبأ [19/مارس/2018]سبأ