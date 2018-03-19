ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 06:13:43م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وزيرا التخطيط والكهرباء يناقشان سبل استكمال المشاريع المتعثرة بقطاع الكهرباء
قائد الثورة يعزي في وفاة العلامة حمود بن عباس المؤيد
لقاء يناقش التحضيرات لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود بأمانة العاصمة
تدشين الفعاليات التوعوية عبر الاذاعة المدرسية بعدد من مدارس مديرية الجبين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توقيع اتفاقيات تأهيل وتجهيز عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بصنعاء
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
وقع محافظ صنعاء حنين محمد قطينة ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء محمد حسن غمضان اليوم على اتفاقيات تأهيل وتجهيز وتأثيث عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة بتمويل الصندوق.

وتتضمن الاتفاقيات التي حضر توقيعها مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور خالد المنتصر قيام الصندوق الإجتماعي للتنمية بترميم وتجهيز وتأثيث مستشفيات 26 سبتمبر بمتنة بني مطر والشهيد الدرة بجحانة و 22 مايو بضلاع همدان ووعلان ببلاد الروس.

كما شملت ترميم ترميم وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالمديد والوقشة بمديرية نهم والرقة بهمدان وسوق السبت بالحيمة الخارجية.

وعقب التوقيع أشاد المحافظ قطينة بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية للقطاع الصحي والعديد من القطاعات والمجالات في معظم مديريات المحافظة..مثمنا دور الصندوق في تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل الذي ركز على تشغيل ايادي عاملة من النازحين والمحتاجين.

وأكد استعداد قيادة المحافظة تسهيل كافة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في المديريات وتذليل كل السبل امام مشاريعه.

فيما اعتبر مدير مكتب الصحة بالمحافظة التوقيع على الاتفاقيات إنجاز كبير سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. مثمنا اهتمام قيادة المحافظة بالقطاع الصحي وجهود الصندوق وحرصه على دعم المستشفيات والمرافق الصحية المتضررة.

بدوره ثمن مدير الصندوق اهتمام محافظ صنعاء والسلطة المحلية بالمحافظة بتوفير الخدمات في المديريات والحرص على تسهيل اعمال الصندوق ومشاريعه المنفذه.. مؤكدا تنفيذ المزيد من المشاريع مستقبلا في عدة مجالات.

حضر التوقيع نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم ومسئول القطاع الصحي بالصندوق الدكتور عبدالكريم الجرموزي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزيرا التخطيط والكهرباء يناقشان سبل استكمال المشاريع المتعثرة بقطاع الكهرباء
قائد الثورة يعزي في وفاة العلامة حمود بن عباس المؤيد
لقاء يناقش التحضيرات لإحياء الذكرى الثالثة من الصمود بأمانة العاصمة
تدشين الفعاليات التوعوية عبر الاذاعة المدرسية بعدد من مدارس مديرية الجبين
محافظ إب يلتقي مشائخ وأعيان مديريات جبلة وبعدان والمخادر
حلقة نقاشية بصنعاء لتعزيز المهارات القيادية النسائية في المؤسسات الحكومية
وزير الصحة يلتقي المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسيف
مناقشة اجراءات تعزيز الامن والاستقرار في محافظة حجة
وقفة لموظفي الاتصالات بذمار تندد بمحاولة نقل بوابة الاتصالات إلى عدن
مناقشة الاحتيَاجات الانسانية الطارئة لمحافظة المحويت
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by