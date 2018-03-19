[19/مارس/2018]
سول ـ سبأ:
دعت كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون والتأييد لإنجاح المحادثات المرتقبة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والإسهام في الحل السلمي في القضية النووية الكورية الشمالية .
وأفادت وكالة أنباء / يونهاب / الكورية، بأن دعوة الوزيرة كانغ، جاءت خلال لقاء جمعها بفيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة أوضاع شبه الجزيرة الكورية وغيرها.
وقدمت كانغ ( التي تزور بروكسل حاليا ) خلال اللقاء شرحا لجهود حكومة بلادها لتعزيز زخم الحوار على وقع استضافة سول لأولمبياد / بيونغ تشانغ / الشتوية 2018 .
سبأ