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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 05:54:43م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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  عربي ودولي
سول تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسهام في الحل السلمي في شبه الجزيرة الكورية
[19/مارس/2018]
سول ـ سبأ:
 دعت كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون والتأييد لإنجاح المحادثات المرتقبة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والإسهام في الحل السلمي في القضية النووية الكورية الشمالية .

وأفادت وكالة أنباء / يونهاب / الكورية، بأن دعوة الوزيرة كانغ، جاءت خلال لقاء جمعها بفيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة أوضاع شبه الجزيرة الكورية وغيرها.

وقدمت كانغ ( التي تزور بروكسل حاليا ) خلال اللقاء شرحا لجهود حكومة بلادها لتعزيز زخم الحوار على وقع استضافة سول لأولمبياد / بيونغ تشانغ / الشتوية 2018 .

سبأ
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